HOME NEWS NEWS

Merayakan 50 Tahun, Aryaduta Menteng Ajak Masyarakat Tanam 1.000 Mangrove dan Bersihkan Pantai

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |17:01 WIB
Merayakan 50 Tahun, Aryaduta Menteng Ajak Masyarakat Tanam 1.000 Mangrove dan Bersihkan Pantai
Hotel Aryaduta Menteng berkolaborasi dengan Komunitas Penjaga Laut dari Econusa mengadakan serangkaian kegiatan konservasi di pantai Tanjung Pasir (Foto: Dok Aryaduta Menteng)
JAKARTA-Hotel Aryaduta Menteng berkolaborasi dengan Komunitas Penjaga Laut dari Econusa menunjukan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan mengadakan serangkaian kegiatan konservasi di pantai Tanjung Pasir, Tangerang-Banten. 

Econusa merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengangkat pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia yang berbekal nilai-nilai kedaulatan, keberlanjutan, konservasi, dan kolaborasi untuk memperjuangkan kelestarian alam dan budaya yang Indonesia.

Tidak hanya melibatkan para karyawannya, namun Aryaduta Menteng mengundang secara sukarela komunitas lokal, KOL, awak media dan tentunya masyarakat sekitar pantai untuk bersama-sama menanam 1.000 pohon Mangrove yang dibeli dari penduduk sekitar. General Manager Aryaduta Menteng menjelaskan, pihaknya percaya bahwa upaya ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik terhadap pantai, tetapi juga menjadikannya investasi dalam lingkungan yang sehat bagi penduduk sekitar dan generasi mendatang, anak cucu kita.

Selain menanam pohon mangrove, Aryaduta Menteng juga menyelenggarakan kegiatan pembersihan pantai yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah polusi plastik di lautan, yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan laut dan manusia. Dengan bergotong-royong membersihkan pantai dan terkumpul styrofoam sebanyak 3.355 kilogram, tekstil 9.10 kilogram, plastik, kaca dan lain-lain sebanyak 23.8 kilogram. Total keseluruhan sampah yang dibersihkan dalam gerakan ini adalah sebanyak 36.765 kilogram. 

