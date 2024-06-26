Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Emomali Rahmon, Presiden Tajikistan Seumur Hidup yang Sudah Memimpin 28 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |14:36 WIB
Profil Emomali Rahmon, Presiden Tajikistan Seumur Hidup yang Sudah Memimpin 28 Tahun
Profil Presiden Tajikistan seumur hidup yang sudah memimpin 28 tahun (Foto: Reuters)
TAJIKISTAN - Presiden Tajikistan Emomali Rahmon telah memimpin negara itu selama 28 tahun. Pada 2020 lalu, dia kembali terpilih sebagai presiden negara itu untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Meskipun empat kandidat lainnya secara resmi mencalonkan diri pada pemilu 11 Oktober 2020, namun tidak ada oposisi independen atau media bebas di negaranya, negara termiskin di Asia Tengah. Kemenangan ini dianggap sebagai kemenangan pasti bagi Rakhmon dalam pemilihan presidennya yang kelima, dengan memperoleh lebih dari 90% suara.

Walaupun penguasa Belarusia Alexander Lukashenko terkenal di Barat sebagai ‘diktator terakhir Eropa’ di negara-negara bekas Soviet, termasuk Tajikistan, namun sepertinya gelar ini kemungkinan lebih cocok untuk Rakhmon.

Rahmon lahir pada 5 Oktober 1952, di distrik Dangara, Republik Tajikistan. Beliau lulus dari Technical Lyceum No. 40 kota Kalininabad (sekarang Sarband) pada tahun 1969 dan menjabat sebagai tukang listrik di pabrik minyak Kurgan-Tube.

Dari tahun 1971 hingga 1974, Rahmon bertugas di Angkatan Laut Pasifik. Beliau lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Tajik pada tahun 1982.

Rahmon menjabat sebagai sekretaris pengarahan dan ketua Komite Persatuan pertanian kolektif Lenin di Dangara dari tahun 1976 hingga 1987. Ia kemudian bekerja di badan-badan partai. Dari tahun 1987 hingga 1992 ia menjadi ketua pertanian kolektif Lenin di Dangara. Pada tahun 1990, Rahmon terpilih sebagai wakil rakyat di Dewan Tertinggi Republik Tajikistan pada pertemuan ke-12.

