Karirnya Moncer, Ini 16 Pangdam Jaya yang Sukses Jadi Jenderal Bintang 3

BANYAK mantan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya yang kariernya cemerlang hingga meraih pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI atau jenderal bintang tiga. Beberapa nama di antaranya bahkan telah dikenal luas dalam berbagai bidang, termasuk politik dan keamanan nasional.

Berikut adalah 16 Pangdam Jaya yang sukses meniti karier militer hingga berpangkat Letjen TNI.

1. Letjen TNI (Purn) Gustaf Hendrik Mantik

Gustaf Hendrik Mantik memimpin Kodam Jaya pada periode 1973-1977. Selain karier militernya yang gemilang, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 1980-1985.

2. Letjen TNI (Purn) Norman Sasono

Dikutip dari Sindonews, Norman Sasono merupakan lulusan Akmil 1945, menjabat Pangdam Jaya pada periode 1977-1982. Ia juga pernah memimpin Kodam XII/Tanjungpura (1976-1977) dan menjabat sebagai Kasdam V/Jayakarta (1974-1975).

3. Letjen TNI (Purn) Soegito

Soegito adalah salah satu tokoh militer yang dihormati. Ia menjabat sebagai Pangdam Jaya periode 1985-1988 dan mencapai puncak kariernya sebagai Pangkostrad periode 1988-1990.

4. Letjen TNI (Purn) Sutiyoso

Sutiyoso, yang dikenal luas sebagai Gubernur DKI Jakarta ke-12 (1997-2007), menjabat Pangdam Jaya periode 1996-1997.

5. Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafrie, lulusan Akmil 1974, memimpin Kodam Jaya pada periode 1997-1998. Ia juga pernah menjabat sebagai Koorsahli Panglima TNI (2001), Kapuspen TNI (2002), dan Sekjen Dephan (2005).

6. Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo

Bibit Waluyo menjabat Pangdam Jaya pada periode 2001-2002. Ia juga pernah menjadi Pangkostrad (2002-2004) dan Pangdam IV/Diponegoro (1999-2000).

7. Letjen TNI (Purn) Liliek AS Sumaryo

Liliek menjabat Pangdam Jaya periode 2006-2007 dan kemudian menjadi Irjen TNI (2007-2010). Ia adalah lulusan Akmil 1975.

8. Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo

Suryo Prabowo memimpin Kodam Jaya pada periode 2007-2008. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil KSAD (2008-2011) dan Kasum TNI (2011-2012).

9. Letjen TNI (Purn) Waris

Waris, lulusan AKABRI 1981, memimpin Kodam Jaya periode 2011-2012 dan pernah menjabat sebagai Danpaspampres (2010-2011) serta Sekjen Wantannas (2012-2015).

10. Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo

Agus Sutomo, lulusan Akmil 1984, menjabat Pangdam Jaya periode 2014-2015. Ia juga pernah menjadi Danjen Kopassus (2012-2014) dan Dankodiklat TNI AD (2015-2016).

11. Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana

Teddy menjabat Pangdam Jaya pada tahun 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BIN (2017-2023) dan Staf Khusus KSAD (2015).

12. Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto

Joni, lulusan Akmil 1986, menjabat Pangdam Jaya periode 2018-2019. Ia kemudian dipercaya menjadi Kasum TNI (2019-2020) dan Kabais TNI (2020-2022).