Polisi Kembali Tangkap Selebgram Lampung Gegara Promosi Situs Judi Online

METRO - Satreskrim Polres Metro kembali menangkap dua selebgram, lantaran mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya.

Kedua selebgram berinisial NE dan RES tersebut merupakan warga Metro. Diketahui, sebelumnya Polres Metro juga telah mengamankan dua selebgram yakni PM dan BA.

Tak hanya empat selebgram, Polres Metro juga mengamankan dua laki-laki yakni DF dan AO yang merupakan pemilik akun Instagram @xtrieee_ dengan 22,3 Ribu follower dan @iam_ara2 dengan 21,1 Ribu follower.

Kasat Reskrim Polres Metro, Iptu Rosali mengatakan, penangkapan terhadap para selebgram itu berdasarkan hasil patroli cyber unit Tipidter Satreskrim Polres Metro.

"Kami berhasil mengamankan selebgram NE pada Kamis 20 Juni 2024. Sedangkan, RES ditangkap Senin 24 Juni 2024," ujar Rosali, Selasa (25/6/2024).