Pasutri Terlibat Pembobolan Brankas, Isinya Duit Rp80 Juta hingga Emas

PADANGSIDIMPUAN - Sepasang suami isteri (Pasutri) di Kota Padangsidimpuan terlibat aksi pembobolan brankas yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Dalam aksinya, pasutri tersebut dibantu 2 orang rekannya yang tak lain merupakan pekerja korban.

Informasi yang dihimpun di Mapolres Padangsidimpuan, pasangan suami isteri tersebut berinisial IE (36) dan MDD (42).

Sedangkan 2 tersangka lainnya berinisial S alias Manjal (39) warga Jalan Imam Bonjol dan A alias Rosul (45) warga Jalan Sutan Soripada, Kota Padangsidimpuan.

Aksi pencurian itu dilakukan para tersangka pada 13 April 2024. Di mana, saat itu korban, CG dikejutkan saat pulang ke kediamannya usai beraktivitas pada 02.30 WIB.

Kala itu korban dikejutkan dengan pintu kamarnya dalam keadaan terbuka. Parahnya lagi, saat itu korban melihat brankas miliknya yang berisi uang tunai senilai Rp80 juta dan barang berharga yakni perhisaan emas beratnya 35,5 AME diperkirakan 53,25 gram dan ponsel milinya raib digondol pelaku.

Para tersangka masuk ke kediaman korban dengan cara mencongkel jendela rumah korban. Korban kemudian membuat laporan polisi ke Mapolres Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setyawan melalui Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Maria Marpaung mengatakan, terungkapnya kasus ini setelah pihaknya melakukan pengecekan lokasi terhadap IME ponsel milik korban. Saat itu, ponsel korban berada di Kota Sibolga.

“Setelah dicek ke Sibolga. Ternyata ponsel tersebut merupakan milik seorang pria berinisial S yang terlibat aksi curanmor. Saat diintrogasi, tersangka mengakui aksi pencurian di kediaman milik korban C. Yang mana tersangka ini merupakan pekerja korban,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).