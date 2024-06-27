Keseruan Warm Up Audition Indonesian Idol 2024, Ratih dan Otta: Ngefans sama Nyoman Paul dan Ronny!

SEMARANG – Warm up Audition Indonesian Idol 2024 yang digelar di Atrium Pollux, Mal Paragon, Kota Semarang, Kamis (27/6/2024) menyedot antusias ribuan orang. Apalagi, dua jebolan Indonesian Idol tahun lalu; Nyoman Paul Fernando Aro alias Paul, dan Ronny Parulian Nainggolan alias Ronny, hadir di sana.

Pantauan di lokasi kegiatan, mereka yang hadir rata-rata anak-anak muda, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka antusias berfoto di booth yang disediakan. Selain itu, mereka juga memenuhi depan panggung hingga menonton di lantai-lantai atasnya.

“Saya pengin tahu juga, gimana sih prosesnya audisi Indonesian Idol, terus kan ada guest star Ronny dan Nyoman Paul, jadi sekalian nonton,” kata Ratih Kusuma Wardani di lokasi.

Ratih, sapaannya, juga mengaku ngefans dengan Paul dan Ronny. Bahkan mengikuti perjalanan mereka dari awal audisi di Indonesian Idol Season 12. Pekan lalu, saat mereka konser di Solo, Ratih juga datang menonton konsernya. Saat itu dia mengajak sahabatnya, Eliza Otta alias Otta, menonton konsernya.

“Tahu acara ini dari medsos, IGnya (Instagram) Indonesian Idol sama Instagramnya Paragon juga,” sambungnya.