Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Keseruan Warm Up Audition Indonesian Idol 2024, Ratih dan Otta: Ngefans sama Nyoman Paul dan Ronny!

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:37 WIB
Keseruan Warm Up Audition Indonesian Idol 2024, Ratih dan Otta: Ngefans sama Nyoman Paul dan Ronny!
Audisi Indonesian Idol 2024 di Semarang
A
A
A

SEMARANG – Warm up Audition Indonesian Idol 2024 yang digelar di Atrium Pollux, Mal Paragon, Kota Semarang, Kamis (27/6/2024) menyedot antusias ribuan orang. Apalagi, dua jebolan Indonesian Idol tahun lalu; Nyoman Paul Fernando Aro alias Paul, dan Ronny Parulian Nainggolan alias Ronny, hadir di sana.

Pantauan di lokasi kegiatan, mereka yang hadir rata-rata anak-anak muda, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka antusias berfoto di booth yang disediakan. Selain itu, mereka juga memenuhi depan panggung hingga menonton di lantai-lantai atasnya.

“Saya pengin tahu juga, gimana sih prosesnya audisi Indonesian Idol, terus kan ada guest star Ronny dan Nyoman Paul, jadi sekalian nonton,” kata Ratih Kusuma Wardani di lokasi.

Ratih, sapaannya, juga mengaku ngefans dengan Paul dan Ronny. Bahkan mengikuti perjalanan mereka dari awal audisi di Indonesian Idol Season 12. Pekan lalu, saat mereka konser di Solo, Ratih juga datang menonton konsernya. Saat itu dia mengajak sahabatnya, Eliza Otta alias Otta, menonton konsernya.

“Tahu acara ini dari medsos, IGnya (Instagram) Indonesian Idol sama Instagramnya Paragon juga,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/205/3101983//angelina_carvalho-85j0_large.jpeg
Angie Carvalho Pukau Juri di Babak Showcase Indonesian Idol Season XIII, Dapat 4 Standing Ovation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/205/3096503//indonesian_idol_season_xiii-LqbE_large.jpeg
Fantastis, Akbar Dapat 5 Yes dari Juri Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/205/3096498//indonesian_idol_season_xiii-HZVB_large.jpeg
Tirta Bawakan Lagu Beyonce di Audisi Indonesian Idol Season XIII, Marion Jola Ikutan Joget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/205/3096492//indonesian_idol_season_xiii-IQFW_large.jpeg
Tinggal di Filipina, Suara Kontestan Marsilyn Bikin Judges Terpukau di Audisi Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/205/3096148//indonesian_idol_2024-ze2J_large.jpg
Daftar 12 Peserta Indonesian Idol Season XIII yang Lolos Audisi Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/205/3096147//indonesian_idol_2024-gSB6_large.jpg
Clarissa Lavioleta, Peserta Audisi Indonesian Idol Season XIII Pertama yang Mendapatkan Titanium Ticket
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement