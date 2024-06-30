Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenang Tragedi Jatuhnya Pesawat Hercules TNI AU di Medan Tewaskan 143 jiwa

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |06:00 WIB
Mengenang Tragedi Jatuhnya Pesawat Hercules TNI AU di Medan Tewaskan 143 jiwa
Pesawat Hercules jatuh di Medan pada 30 Juni 2015 (Foto: ANTARA/Irsan Mulyadi)
A
A
A

HARI ini sembilan tahun pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara jatuh sesaat usai lepas landas dari Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Tragedi memilikan itu sedikitnya menelan 143 korban jiwa termasuk orang-orang tertimpa badan pesawat di darat.

Pesawat yang membawa 12 kru dan 101 penumpang, terdiri dari prajurit TNI dan keluarganya, jatuh di Jalan Jamin Ginting, kawasan Perumnas Simalingkar, Medan, pada Selasa, 30 Juni 2015 sekitar pukul 11.50 WIB, beberapa menit setelah take off.

Pesawat buatan Lockheed-Martin, Amerika Serikat itu dikenal dengan daya angkut besar serta kemampuan operasi yang baik.

Pesawat berkapasitas 92 orang dan lima awak kabin ini juga mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek, menjadikannya pilihan berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mengoperasikan 28 pesawat Hercules C-130 dari berbagai jenis.

Pada hari nahas tersebut, pesawat Hercules baru saja lepas landas dari Lanud Soewondo hendak menuju Lanud Tanjung Pinang di Kepulauan Riau.

Pilot sempat meminta izin untuk kembali ke pangkalan, tapi takdir berkata lain. Pesawat itu jatuh menimba bangunan dan beberapa mobil di darat. Seluruh penumpang dan kru tewas. Beberapa orang di darat juga meregang nyawa.

Pesawat Hercules C-130 TNI AU itu memiliki daya angkut hingga 20 ribu kilogram dan digunakan untuk berbagai peran, termasuk pengangkutan tentara, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, dan ambulans udara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/519/2923999/tni-au-kirim-fdr-pesawat-super-tucano-ke-pabrikan-di-brasil-1LrucZ3nDz.jpg
TNI AU Kirim FDR Pesawat Super Tucano ke Pabrikan di Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/519/2923852/bangkai-2-pesawat-tni-au-dipotong-dan-dirangkai-ulang-di-lanud-abdulrachman-saleh-dmcz2Z693p.jpg
Bangkai 2 Pesawat TNI AU Dipotong dan Dirangkai Ulang di Lanud Abdulrachman Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/519/2922995/pengangkutan-potongan-pesawat-tni-au-di-pasuruan-ditarget-selesai-dalam-sepekan-wUkeZ93d0I.jpg
Pengangkutan Potongan Pesawat TNI AU di Pasuruan Ditargetkan Selesai Dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/337/2922979/menteri-hadi-melayat-ke-rumah-duka-empat-prajurit-tni-au-yang-gugur-dalam-kecelakaan-pesawat-TvDscntVqU.jpg
Menteri Hadi Melayat ke Rumah Duka Empat Prajurit TNI AU yang Gugur dalam Kecelakaan Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/337/2922549/tni-au-ungkap-dua-tim-evakuasi-pesawat-super-tucano-3ABQo6DhxA.jpg
TNI AU Ungkap Dua Tim Evakuasi Pesawat Super Tucano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/337/2922047/2-pesawat-super-tucano-jatuh-wakil-ksau-bertolak-ke-lanud-abdulrachman-saleh-malang-8uuIfPka56.jpg
2 Pesawat Super Tucano Jatuh, Wakil KSAU Bertolak ke Lanud Abdulrachman Saleh Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement