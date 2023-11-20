Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bangkai 2 Pesawat TNI AU Dipotong dan Dirangkai Ulang di Lanud Abdulrachman Saleh

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:42 WIB
Bangkai 2 Pesawat TNI AU Dipotong dan Dirangkai Ulang di Lanud Abdulrachman Saleh
Bangkai 2 pesawat jatuh di Pasuruan dipotong dan dirakit lagi di Lanud Abdulrachman Saleh. (MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

 

MALANG - TNI Angkatan Udara (AU) mengonfirmasi belum seluruhnya bangkai dua pesawat Super Tucano berhasil dievakuasi. Sulitnya medan dan cuaca yang terkadang tak bersahabat menjadi proses evakuasi tak berjalan mulus.

"Sudah beberapa bagian yang sudah diangkut, yang diangkut di antara lain mesin, terus ngangkut propeller (baling-baling), senjata, terus tangki bahan bakar, untuk yang lain belum, enggak bisa," kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati, saat dihubungi melalui telepon, Senin (20/11/2023).

Ia menyatakan, proses pengambilan bangkai pesawat dilakukan secara manual dengan dipotong-potong dan diangkut dengan orang. Sulitnya medan membuat skema evakuasi dengan helikopter tidak dilakukan.

"Diangkut manual, tidak bisa pesawat helikopter, tidak menjangkau untuk helikopter di area lembah, bisa mendorong-dorong ke bawah (turbulensi) itu berbahaya sekali," ucapnya.

Ia menambahkan, bila proses evakuasi harus berjalan berhati-hati. Sebab jalan setapak perkebunan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat juga hanya selebar sekitar satu meter. Hal ini tidak memungkinkan pengangkutan bangkai badan pesawat dilakukan dengan sepeda motor.

"Sekarang badan-badannya itu harus diangkut satu per satu manual, dengan manusia. Jalannya susah lebarnya cuma 1 meter enggak bisa lewat. Enggak mungkin naik motor, tebingnya di samping. Dibawa manual oleh manusia ramai-ramai bawanya," tuturnya.

Menurutnya, jalan satu-satunya evakuasi pesawat yakni dipotongi dan kembali dirangkai di Lapangan Udara (Lanud) Abdulrahman Saleh Malang. Selanjutnya potongan-potongan itu diperiksa tim dari Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI AU (Puslaiklambangjaau).

"Iya, dipotongi dengan benar, sehingga nanti kalau diangkut dipasang lagi tahu penyebabnya, enggak dipotong karena manual sama dipotong karena tabrakan kan lain. Dikumpulkan di hanggar, nanti dirakit, ditata ulang lagi," tuturnya.

