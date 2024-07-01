OTFF 2024, Menteri LHK Pelajari Pengelolaan Gambut dengan Suksesi Alami di Norwegia

Menteri LHK Siti Nurbaya lakukan kunjungan kerja ke Eastern National Park, Norwegia sebagai bagian dari rangkaian agenda Oslo Tropical Forest Forum (OTTF) 2024. (Foto: Dok Kementerian LHK)

JAKARTA-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Eastern National Park, Norwegia pada (26/6/2024), sebagai bagian dari rangkaian agenda Oslo Tropical Forest Forum (OTTF) 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan gambut serta memperkuat kerjasama Indonesia-Norwegia dalam bidang konservasi lingkungan.

Di sela padatnya rangkaian agenda Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024, Menteri Siti mendapatkan undangan dari pemerintah Norwegia untuk mengunjungi Eastern National Park. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Siti mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung pengelolaan gambut yang dilakukan dengan sistem suksesi alami. Sistem ini diharapkan Menteri Siti dapat diterapkan di Indonesia dalam upaya restorasi gambut yang lebih efektif dan berkelanjutan.

OTFF menjadi momen kolaborasi dan dialog para pihak untuk mempromosikan peran penting hutan tropis dalam konservasi keanekaragaman hayati, regulasi iklim, dan mendukung penghidupan jutaan orang di seluruh dunia.

Menteri Siti menyatakan, OTFF adalah momen penting bagi kita untuk berkolaborasi dan berdialog mengenai peran penting hutan tropis.

“Hutan tropis memainkan peran krusial dalam konservasi keanekaragaman hayati, regulasi iklim, dan mendukung penghidupan jutaan orang di seluruh dunia," ujarnya.