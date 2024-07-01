Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Komitmen Kookmin Bank Dukung KB Bank, Perkuat Identitas hingga Tingkatkan Aset Rp14.040 Triliun

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:13 WIB
Komitmen Kookmin Bank Dukung KB Bank, Perkuat Identitas hingga Tingkatkan Aset Rp14.040 Triliun
Kookmin Bank Financial Group (KBFG) meningkatkan posisi KB Bank di Indonesia dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun. (Foto: dok KB Bank)
JAKARTA - Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan di Indonesia.

Kookmin Bank Financial Group (KBFG) telah berhasil meningkatkan posisi KB Bank di Indonesia dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun, dengan perubahan signifikan melalui rebranding nama dan logo bank menjadi KB Bank efektif sejak 3 Maret 2024. 

Tom (Woo Yeul) Lee, Presiden Direktur KB Bank mengatakan perubahan identitas ini mencerminkan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

“Strategi perubahan nama dan logo menjadi KB Bank menjadi bagian integral dari upaya Perseroan untuk memperkuat branding dengan menggabungkan nilai-nilai Korea Best dengan keunggulan lokal Indonesia, yang didasarkan pada transparansi, kepercayaan, dan integritas,” kata Tom dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/6/2024).

Dengan dukungan dari KBFG, perjalanan transformasi KB Bank sejak 2021 telah membuka peluang baru dalam kerja sama dengan entitas bisnis Korea Selatan di Indonesia melalui Korean Link Business.

