Perusahaan Korea Selatan Kepincut Korean Link Business KB Bank

JAKARTA - KB Bank di bawah pemegang saham pengendali Korea Selatan Kookmin Bank terus menjajaki peluang bisnis baru. Salah satu peluang bisnis yang potensial yaitu Korean Link Business.

Dengan dukungan besar dari KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham mayoritas KB Bank, membuka peluang bagi perseroan untuk menggarap nasabah perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia yang memiliki kaitan bisnis dengan KB Kookmin Bank dan KB Financial Group di Korea Selatan.

Saat ini sejumlah perusahaan Korea Selatan baik berskala menengah maupun besar telah bekerja sama dengan KB Bukopin dan ada lebih dari 2.000 perusahaan asal Korea Selatan di Indonesia, sehingga peluang dan potensi untuk menjadi nasabah Korean Link Business masih terbuka luas.

Korean Link adalah salah satu departemen unit bisnis di bawah Direktorat SME & Wholesale KB Bank. Seperti departemen lain di Direktorat SME & Wholesale, Korean Link menawarkan produk pendanaan (funding) dan pinjaman (lending).

“Fokusnya perusahaan-perusahaan besar dan dibagi dua yakni, Korean Link dan Non Korean. Sampai sejauh ini memang kami cukup terbuka untuk kita masuk ke semua sektor, tapi di luar dari sektor batu bara, kami belum masuk,” kata Feisel Martha, Kepala Divisi Bisnis Corporate KB Bank.

Untuk diketahui, posisi portfolio lending per Mei 2024 adalah sebesar Rp4,8 triliun dan posisi funding per bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp4,1 triliun. Angka yang tersebut sudah terbentuk selama empat tahun Korean Link berdiri.

Korean Link yang berdiri sejak November 2020, bertujuan membuka potensi kerjasama baru dengan perusahaan-perusahaan Korea yang memiliki kantor representatif di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan dari perusahaan Korea atau terafiliasi dengan perusahaan Korea dan perusahaan swasta nasional.

Feisel menambahkan, Korean Link untuk produk funding bagi nasabah korporasi, minimal dana kelolaan sebesar Rp25 miliar. Sedangkan untuk lending, target penjualan minimal Rp20 miliar. Selain memberikan kredit dalam bentuk bilateral, salah satu klasifikasi terbesar dari portofolio lending Korean Link adalah kredit sindikasi.