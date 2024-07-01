Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kehilangan Banyak Darah, Seorang Pria Kritis Usai Digigit Hiu

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |07:02 WIB
Seorang pria kritis usai digigit hiu karena kehilangan banyak darah (Foto: AFP)
FLORIDA - Seorang pria dalam kondisi kritis karena kehilangan banyak darah akibat gigitan parah seekor hiu di Florida Timur, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (12/6/2024).

Unit Kelautan Kantor Sheriff Nassau County mengatakan mereka menemukan pria itu di atas kapal. Dia kehilangan banyak darah akibat cedera kritis di lengannya.

“Bertindak cepat, seorang deputi menaiki kapal dan memasang tourniquet untuk menghentikan pendarahan,” kata kantor sheriff, dikutip BBC.

Seorang pejabat kemudian menyita perahu tersebut dan membawa pria tersebut ke jalur perahu, di mana petugas penyelamat kebakaran setempat telah menunggu.

Korban diterbangkan ke rumah sakit dan masih dalam kondisi kritis, kata kantor sheriff. Dia diperkirakan akan pulih.

Pria tersebut berada di atas kapal di pantai timur Florida ketika serangan hiu terjadi.

Insiden ini terjadi setelah dua serangan hiu terpisah yang melukai tiga perenang di Gulf Coast Florida pada awal Juni.

Salah satu wanita tersebut diamputasi sebagian lengannya setelah digigit di Walton County di barat laut Florida.

Seiring dengan amputasi, dia menderita cedera kritis di pinggulnya.

