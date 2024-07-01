Warga Kota Padang Digegerkan Penemuan Mayat Perempuan dengan Kepala Berdarah

PADANG - Warga Kampung Jua, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang digegerkan penemuan mayat perempuan dalam kondisi kepala berdarah, pada Senin (1/7/2024) pagi tadi.

Kasi Humas Polresta Padang, Iptu Yanti Delfina membenarkan penemuan tersebut, berdasarkan informasi dari Polsek Lubuk Begalung, jasad perempuan awalnya terlihat oleh salah satu pekerja rel kereta api.

Ketika petugas melaksanakan kerja rutin memeriksa jalur kereta api. Tepat di atas jembatan rel kereta api, dia melihat ke bawah seseorang yang lagi tidur.

"Setelah betul-betul diamati, terlihat ada darah yang ada ditempat penemuan mayat tersebut dan pada saat itu juga memberitahukan pada warga setempat," ujarnya, Senin (1/7/2024).

Setelah polisi melakukan identifikasi dari Polresta Padang, barulah diketahui mayat tersebut bernama Zainorawati (52) merupakan warga setempat. Kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum luar. Anak kandung korban pada saat kejadian lagi berada di rumah. Dia baru mendapat informasi ibunya dari warga.