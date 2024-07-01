Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Kota Padang Digegerkan Penemuan Mayat Perempuan dengan Kepala Berdarah

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:16 WIB
Warga Kota Padang Digegerkan Penemuan Mayat Perempuan dengan Kepala Berdarah
Penemuan mayat perempuan (foto: dok ist)
A
A
A

PADANG - Warga Kampung Jua, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang digegerkan penemuan mayat perempuan dalam kondisi kepala berdarah, pada Senin (1/7/2024) pagi tadi.

Kasi Humas Polresta Padang, Iptu Yanti Delfina membenarkan penemuan tersebut, berdasarkan informasi dari Polsek Lubuk Begalung, jasad perempuan awalnya terlihat oleh salah satu pekerja rel kereta api.

Ketika petugas melaksanakan kerja rutin memeriksa jalur kereta api. Tepat di atas jembatan rel kereta api, dia melihat ke bawah seseorang yang lagi tidur.

"Setelah betul-betul diamati, terlihat ada darah yang ada ditempat penemuan mayat tersebut dan pada saat itu juga memberitahukan pada warga setempat," ujarnya, Senin (1/7/2024).

Setelah polisi melakukan identifikasi dari Polresta Padang, barulah diketahui mayat tersebut bernama Zainorawati (52) merupakan warga setempat. Kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum luar. Anak kandung korban pada saat kejadian lagi berada di rumah. Dia baru mendapat informasi ibunya dari warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175542//mayat-tPyx_large.jpg
Terapis Cantik yang Tewas di Jaksel Berusia 14 Tahun, Ini Curhatan Pilu Korban saat Kerja di Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174005//mayat-WsDn_large.jpg
Terapis Ditemukan Tewas di Lahan Kosong, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168196//mayat-kARo_large.jpg
Polisi Tidak Temukan Tanda Kekerasan di Tubuh Jasad Mr X Mengambang di Kalimalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164934//mayat-qrny_large.jpg
Sesosok Mayat Pria Gegerkan Pengunjung Pasar Induk Kramat Jati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement