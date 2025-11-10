Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cakung, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |16:17 WIB
JAKARTA - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara turun membantu proses evakuasi seorang pria berinisial P (33) yang tewas tenggelam di Kali Cakung Drain, Jalan Komplek PT SPS, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara

"Evakuasi orang tenggelam. Pengerahan 3 unit rescue atau Penyelamatan sebanyak 15 personel," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta, pada Senin (10/11/2025).

Adapun kronologi berawal korban pada Minggu (9/11) sekitar pukul 18.30 WIB hendak mandi. Namun, tidak sengaja waktu buka baju ada sesuatu yang jatuh dan hendak mengambilnya.

"Pada saat itu korban jatuh ke kali cakung drainase. Keluarga mencari, namun tidak ditemukan. Kemudian melapor ke ketua RT, polisi dan damkar,’’ujarnya.

Tim Damkar melanjutkan pencarian dan pukul 11.05 WIB korban berhasil ditemukan dan evakuasi korban berlangsung dramatis.

‘’Evakuasi berhasil diatasi oleh tim damkar dan dinas terkait lainnya dan untuk jenazah korban dibawa ke kediaman keluarganya," demikian keterangan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

(Fahmi Firdaus )

      
