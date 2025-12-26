Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah 26 Desember: Dari Perang Banjar hingga Tsunami Aceh 2004

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |04:00 WIB
Sejarah 26 Desember: Dari Perang Banjar hingga Tsunami Aceh 2004
Tsunami Aceh (foto: dok Voa)
JAKARTA - Berbagai peristiwa penting terjadi pada 26 Desember. Salah satu yang masih membekas di ingatan masyarakat Indonesia adalah gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter yang mengguncang Aceh pada 2004, diikuti gelombang tsunami dahsyat. Akibatnya, ratusan ribu nyawa melayang tersapu gulungan ombak.

Berikut beberapa peristiwa bersejarah pada 26 Desember, sebagaimana dikutip dari Wikipedia:

1859 – Kapal Onrust Ditenggelamkan

Kapal Onrust milik Belanda ditenggelamkan oleh laskar pengikut Pangeran Antasari dalam Perang Banjar di Lewu Lutung Tuwur, Barito Utara. Perang ini dipimpin para panglima Dayak, salah satunya Panglima Sogo.

1991 – Uni Soviet bubar.

Pemerintah Soviet kehilangan kendali atas kondisi ekonomi. Pengeluaran meningkat tajam, subsidi harga konsumen berlanjut, dan perolehan pajak menurun drastis, termasuk akibat kampanye anti-alkohol. Pada 1991, pemerintahan komunis di Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania runtuh, sementara revolusi melanda Eropa Timur. 

Uni Soviet juga mengalami pergolakan politik akibat glasnost dan reformasi yang mengguncang seluruh negeri. Pemilu di republik-republik Uni Soviet dimenangkan kaum nasionalis dan tokoh reformis, menandai awal runtuhnya kekuatan komunis di wilayah tersebut.

 

