Soal Penanganan Bencana Sumatera, SBY: Tidak Semudah yang Dibayangkan

JAKARTA - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), buka suara terkait penanganan pascabencana yang melanda wilayah Sumatera saat ini. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak semudah yang dibayangkan.

Lewat akun X pribadinya, SBY mengaku terus mengikuti dan mencermati terjadinya bencana alam di Sumatera. Perhatiannya tertuju pada seberapa parah dampak bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.

Tak hanya itu, ia juga memantau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Saya juga mendengarkan komentar dan percakapan publik menyangkut bencana berskala besar tersebut, termasuk komentar-komentar yang kritis," kata SBY, dikutip pada Kamis (25/12/2025).

Dalam kesempatan ini, SBY turut menyampaikan pandangan pribadinya terkait bencana Sumatera dan langkah-langkah penanganannya.

"Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini," ujarnya.