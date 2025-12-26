Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Penanganan Bencana Sumatera, SBY: Tidak Semudah yang Dibayangkan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |00:05 WIB
Soal Penanganan Bencana Sumatera, SBY: Tidak Semudah yang Dibayangkan
Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), buka suara terkait penanganan pascabencana yang melanda wilayah Sumatera saat ini. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak semudah yang dibayangkan.

Lewat akun X pribadinya, SBY mengaku terus mengikuti dan mencermati terjadinya bencana alam di Sumatera. Perhatiannya tertuju pada seberapa parah dampak bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.

Tak hanya itu, ia juga memantau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Saya juga mendengarkan komentar dan percakapan publik menyangkut bencana berskala besar tersebut, termasuk komentar-komentar yang kritis," kata SBY, dikutip pada Kamis (25/12/2025).

Dalam kesempatan ini, SBY turut menyampaikan pandangan pribadinya terkait bencana Sumatera dan langkah-langkah penanganannya.

"Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191893//menko_pmk_pratikno-9eHS_large.jpg
Bencana di Sumatera, Menko PMK: 12 Daerah Masuk Pemulihan dan 11 Masih Tanggap Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191891//banjir_landa_padang_pariaman-mADp_large.png
Banjir dan Longsor Kembali Terjang Padang Pariaman Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191881//relawan_dan_aparat_saat_evakuasi_korban_bencana_sumatera-tj6f_large.jpg
Kolaborasi Relawan dan Aparat Negara Percepat Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191878//bbm_pertamina-qCEc_large.jpg
Mobil Tangki BBM Pertamina Berhasil Tempuh Jalur Darat Masuki Takengon Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191872//direktur_komunikasi_deep_intelligence_research_neni_nur_hayati-OErH_large.jpg
Soal Bencana Sumatera, DIR: Mulanya Krisis Kemanusiaan, Jangan Sampai Menjadi Krisis Legitimasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191867//bantuan_bencana_di_aceh-2gob_large.jpg
220 Ton Bantuan Tahap III Capai Rp45 Miliar Tiba di Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement