HOME NEWS NASIONAL

Bencana di Sumatera, Menko PMK: 12 Daerah Masuk Pemulihan dan 11 Masih Tanggap Darurat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |22:44 WIB
Bencana di Sumatera, Menko PMK: 12 Daerah Masuk Pemulihan dan 11 Masih Tanggap Darurat
Menko PMK Pratikno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera telah satu bulan berlalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan, dari 52 kabupaten/kota terdampak, 12 daerah kini memasuki fase transisi pemulihan, sementara 11 daerah masih mengajukan perpanjangan status tanggap darurat.

Pratikno menyatakan, kunjungannya ke wilayah terdampak bertujuan memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan proses pemulihan berjalan lancar menjelang pergantian tahun.

"Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong warga yang terdampak bencana," kata Pratikno dalam jumpa pers virtual, Kamis (25/12/2025).

Ia menambahkan, fase transisi pemulihan ini berkat kerja sama semua pihak. Namun, beberapa wilayah, terutama di Provinsi Aceh, masih membutuhkan perpanjangan status tanggap darurat untuk memastikan upaya tanggap darurat berlangsung maksimal.

"Alhamdulillah, berkat gotong royong kita semua, 12 kabupaten/kota dari 52 di tiga provinsi sudah masuk fase pemulihan. Meski demikian, di Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, saat ini masih dibahas," ujar Pratikno.

Langkah ini diambil agar daerah terdampak siap menghadapi fase pemulihan dan warga yang terdampak bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin.

(Awaludin)

      
