HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Jumlah Korban Jiwa Bencana Sumatera dan Aceh Naik Jadi 1.135 Orang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |17:38 WIB
BNPB: Jumlah Korban Jiwa Bencana Sumatera dan Aceh Naik Jadi 1.135 Orang
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya penambahan jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera per Kamis, 25 Desember 2025. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia kini mencapai 1.135 jiwa.

“Per hari ini, ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak enam orang, sehingga total yang sebelumnya 1.129 jiwa menjadi 1.135 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (25/12/2025).

Abdul menyampaikan, terjadi pengurangan jumlah korban hilang dalam daftar pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, serta relawan terus melakukan operasi pencarian di sejumlah kabupaten dan kota yang masih memiliki daftar pencarian orang (DPO).

“Jumlah pengungsi saat ini tercatat sebanyak 489.864 jiwa,” jelas Abdul.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan akses jalan alternatif dari Kabupaten Bener Meriah menuju Kabupaten Bireuen sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.

“Selain itu, ruas Jalan Nasional Takengon–Bireuen juga mulai bisa digunakan. Hal ini akan memperlancar distribusi logistik, terutama pasokan energi dari Bandara Rembele di Bener Meriah menuju Takengon,” tuturnya.

(Awaludin)

      
