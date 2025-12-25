Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Natal Bersama MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Keluarga Salurkan Donasi Rp150 Juta untuk Korban Bencana

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |16:25 WIB
Natal Bersama MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Keluarga Salurkan Donasi Rp150 Juta untuk Korban Bencana
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama keluarga rayakan natal (foto: Okezone/Jonathan)
JAKARTA - MNC Group menggelar ibadah sekaligus perayaan Natal bersama bertajuk MNC Group Christmas Celebration 2025 di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, bersama keluarga.

Pantauan di lokasi, istri Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo, terlihat hadir. Sementara itu, keempat anaknya, yakni Angela Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Clarissa Tanoesoedibjo, serta Warren Tanoesoedibjo, turut hadir bersama keluarga masing-masing.

Ibadah Natal yang dipimpin oleh Pendeta Jonathan Setiawan berlangsung khusyuk dan khidmat. Para peserta ibadah yang mayoritas merupakan karyawan MNC Group tampak larut dalam rangkaian ibadah dan persembahan lagu-lagu rohani.

Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan perayaan Natal yang berlangsung meriah. Berbagai persembahan lagu dan drama bertema Natal ditampilkan oleh sejumlah artis dan penyanyi ternama di antaranya Judika, Pasto Present, Anneth Delliecia, Vanessa Zee, Piche Kota, Anjelia Dom, Reza Nangin, Ibob Tarigan, Marcel Chandrawinata, Desy Genoveva, Yati Surachman, serta Radar Worship.

Dalam kesempatan tersebut, keluarga Hary Tanoesoedibjo turut memberikan sumbangan untuk membantu warga terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan senilai Rp150 juta diserahkan secara simbolis kepada MNC Peduli dan diterima langsung oleh Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
