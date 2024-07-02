Advertisement
HOME NEWS JABAR

Heboh! Seekor Rusa Muncul di Pemukiman Warga di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |17:23 WIB
Heboh! Seekor Rusa Muncul di Pemukiman Warga di Cianjur
Rusa di depan rumah warga Cianjur (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Warga Kampung Mandesari, Desa Pasirhalang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, dihebohkan dengan kemunculan seekor rusa yang berkeliaran masuk kepemukiman, Selasa (2/6/2024).

Rusa yang beratnya kurang lebih 20 kilo gram itu, akhirnya berhasil diamankan warga, setelah muncul dan berkeliaran berjam-jam di pemukiman tersebut.

Menurut Kapolsek Mande, AKP Dadeng mengatakan, pihaknya belum mengetahui awal kemunculan Kijang atau muncak yang merupakan jenis rusa tertua itu.

"Setelah berkeliaran, rusa tersebut ditangkap dan diamankan oleh warga setempat," tuturnya, Selasa (2/7/2024).

Setelah berhasil ditangkap, rusa itu langsung dievakuasi ke tempat penangkaran rusa di komplek pendidikan Vedca, Desa Bobojong, Kecamatan Karangtengah.

"Setelah kita menerima laporan warga, kita langsung cek lokasi. Kondisinya (Kijang) sudah tertangkap dan terikat tali tambang. Usianya diperkirakan masih remaja," jelasnya.

Kemunculan Rusa Cianjur Rusa
