HOME NEWS JABAR

Tebing Setinggi 15 Meter Longsor, Akses Jalan Provinsi di Cianjur Tertutup

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |09:23 WIB
Longsor di Cianjur (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

CIANJUR - Tebing setinggi 15 meter di ruas Jalan Cianjur-Sindangbarang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, longsor hingga menyeret sebuah warung, Selasa (25/6/2024) malam.

Tidak ada korban jiwa, namun material longsor menutupi jalan sehingga menyebabkan akses jalan lumpuh.

Informasi yang dihimpun, longsor tersebut terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 Wib. Longsor tersebut akibat hujan deras yang terus mengguyur sejak Selasa sore.

"Tebing setinggi 15 meter longsor setelah beberapa jam wilayah Cianjur selatan diguyur hujan deras," tutur Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur Asep Sukma Wijaya, Rabu (26/6/2024).

Menurutnya, longsor tersebut menyeret sebuah warung di pinggir jalan. Namun tidak ada korban jiwa, lantaran warung tersebut sudah tutup dan pemiliknya tengah berada di rumah.

"Saat kejadian pemilik warung sudah tidak di lokasi. Tidak ada pengendara yang berteduh juga. Jadi tidak ada korban luka ataupun jiwa," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
