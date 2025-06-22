Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis, Kepala Desa Sekeluarga Tewas Kecelakaan di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |19:47 WIB
Tragis, Kepala Desa Sekeluarga Tewas Kecelakaan di Cianjur
Kepala desa sekeluarga tewas kecelakaan di Cianjur, Jawa Barat (Foto: Ricky Susan/Okezone)
A
A
A

CIANJUR – Kepala desa, bidan, dan anak mereka di Cianjur, Jawa Barat, tewas setelah mobil yang dikendarai mengalami kecelakaan. Mobil tersebut menabrak pohon di Jalan Raya Kampung Bipak, RT 05/01, Desa Jatisari, Kecamatan Sindangbarang, Cianjur, pada Minggu (22/6/2025).

Identitas korban yakni Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Teguh Ferdiata, istrinya yang juga seorang bidan, Lia Fatmawati (30), serta anak mereka, Ziozian Perdita (3). Informasi dihimpun, kecelakaan terjadi saat mobil yang mereka tumpangi menabrak pohon, diduga karena sopir mengantuk.

Kapolsek Sindangbarang AKP Dadang Rustandi, menjelaskan kendaraan yang digunakan Toyota Rush putih bernomor polisi F 1577 WZ, dan dikemudikan Lia. Mereka tengah dalam perjalanan dari arah Sindangbarang menuju Agrabinta.

"Di dalam mobil tersebut terdapat empat orang penumpang, yakni Kades Teguh Ferdiata, dua anak mereka yaitu Ziozian Perdita dan Alsip Wijaya (8), serta Lia Fatmawati sebagai sopir," ungkap AKP Dadang.

 

