Heboh Pohon Kelapa Terbakar di Pemukiman Padat Penduduk

BANDA ACEH – Kebakaran biasanya melanda pemukiman padat penduduk dan hutan. Berbeda hal dengan kebaran yang terjadi di Banda Aceh. Warga heboh menyaksikan pohon kelapa dilalap api.

Peristiwa ini terjadi di tengah pemukiman padat penduduk Desa Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Batang kelapa yang terbakar menghebohkan warga sekitar.

Warga di sekitar histeris melihat kobaran api di puncak pohon kelapa. Mereka khawatir api merambat ke pemukiman dan menimbulkan korban.

Beruntung, api bisa dipadamkan usai tim Damkar tiba di lokasi. Tim Damkar Kota Banda Aceh membutuhkan waktu 10 menit, tepatnya pada pukul 19.27 WIB.

Kepala Damkar Kota Banda Aceh Muhammad Hidayat mengatakan, api diduga berasal dari pembakaran sampah warga. Kencangnya angin membuat api menyulut pohon kelapa setinggi lima meter.

"Pohon kelapa tersebut terbakar karena pembakaran sampah di pemukiman warga padat penduduk. Jika tidak segera dipadamkan bisa menjalar ke rumah warga," kata Hidayat di Banda Aceh, Selasa (3/7/2024)

Hidayat mengimbau warga tidak membakar sampah tanpa pengawasan. Kondisi cuaca yang panas dan angin kencang seperti saat ini rentan memicu terjadinya kebakaran.

(Fetra Hariandja)