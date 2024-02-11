Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Panwas Cantik Panjat Pohon Kelapa Tertibkan APK Jadi Viral

Ramli Nurawang , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |18:19 WIB
Panwas Cantik Panjat Pohon Kelapa Tertibkan APK Jadi Viral
Panwas cantik panjat pohon kelapa tertibkan APK (Foto : Istimewa)
A
A
A
 

SELONG - Petugas Pengawas Tempat Pungutan Suara (PTPS) Nurmayanti (24) asal Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur nekat memanjat pohon kelapa demi menertibkan Alat Praga Kampanye (APK), Minggu (11/02/2024).

Aksi heroik perempuan cantik yang mengaku baru pertama bertugas sebagai pengawas Pemilu itu pun viral di media sosial.

"Oh iya pak, kebetulan hari ini hari tenang sampai tanggal 13 untuk penertiban APK. Nah, kebetulan saya bersama cewek semua, jadinya cuma saya yang bisa manjat pohon kelapa tersebut, lokasinya di dekat SDN 2 perian sekitar jam 12an tadi," ujarnya melalui pesan Watsapp.

"Totalitas tanpa batas lah bahasanya," sambung Nurma.

Dia menuturkan, pada saat bersama dengan ke 4 rekannya sesama petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah Desa Perian, ia melihat adanya APK yang terpasang diatas pohon kelapa.

Sontak, karena ada wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Nurma tanpa pikir panjang langsung naik ke pohon kelapa dan menurunkan APK yang terpasang di atasnya.

"Saya sama 4 orang temen PTPS yang lain melihat ada APK di atas pohon, dari 4 irang inu cuman saya yang bisa manjat, tanpa pikir panjang saya langsung naik," ujarnya.

Diakuinya, keselamatan saat itu tidak ia hiraukan, namun karena dasar tanggung jawab bersama ia nekat.

"Hanya modal nekat sih mas, jadi langsung naik aja tanpa pikir panjang," katanya.

Telusuri berita news lainnya
