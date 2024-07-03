Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir dan Longsor Putus Akses Jalan Kota Gorontalo, Sejumlah Kendaran Terjebak dan Arus Lalin Lumpuh

Faradila Alim , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |20:00 WIB
Banjir dan Longsor Putus Akses Jalan Kota Gorontalo, Sejumlah Kendaran Terjebak dan Arus Lalin Lumpuh
Banjir dan longsor putus akses ke Gorontalo
A
A
A

GORONTALO - Akses Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato, Kota Gorontalo, lumpuh total akibat longsor disertai banjir yang menutupi ruas jalan. Sejumlah kendaraan terjebak dan tertimbun longsor di lokasi.

Para pengendara saling bergotong royong meloloskan kendaraan mereka dari bahaya banjir disertai longsor. Sedangkan beberapa kendaraan lainnya tidak bisa diselamatkan karena terlanjur tertimbun longsor.

Sementara itu putusnya akses jalan ini menyebabkan pengendara dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menuju Gorontalo tidak bisa lewat untuk sementara waktu.

Hingga kini ketinggian air terus bertambah dan potensi longsor yang lebih besar akan terjadi jika curah hujan semakin deras,

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
