Pria Mabuk Tikam Balita di Riau hingga Meninggal Dunia

PEKANBARU – Seorang Balita di Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil, Riau, meninggal dunia usai ditikam seorang pria mabuk. Selain Balita, seorang ibu juga menjadi korban penikaman tersebut.

Setelah melakukan pembunuhan dan penikaman, pelaku sempat melarikan diri. Polisi bersama warga pun berhasil menangkapnya.

Pelaku penikaman adalah RS (21). Sementara korban bayi wanita meninggal adalah FH (2) putri dari ayah bernama Taufik.

“Korban tewas akibat luka tusuk bagian dada dengan menggunakan senjata tajam jenis badik,” kata Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan, Kamis (4/7/2024).

Dia mengungkapkan kejadian nahas yang menimpa sang bayi terjadi pada 3 Juli 2024, sekira pukul 21.30 WIB. Saat itu, korban bersama ibunya melintas dari Kantor Kecamatan Tempuling Lama di Sungai Salak Kota menuju rumahnya di Kelurahan Tempuling.

Setiba di Jalan Bandara, Kelurahan Sungai Salak, sepeda motor mereka dihadang FH yang saat itu digendong ibunya. Tanpa diduga ternyata pelaku langsung menyerang dan menikam korban.

“Pelaku muncul dari pinggir jalan dan langsung menikam korban yang berada di posisi depan bangku sepeda motor menggunakan senjata tajam. Kemudian pelapor melihat luka tusukan yang berlumuran darah di dada sebelah kanan,” imbuhnya.