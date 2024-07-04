Festival Nonhalal di Solo Kembali Digelar, Umat Islam Diimbau Menghindar

SOLO - Festival nonhalal di Mall Solo Paragon kembali digelar setelah berhenti akibat protes Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Festival yang akan berlangsung hingga 7 Juli 2024 itu kini dibuka untuk umum di atrium mal tersebut.

Pantauan di lapangan, festival tersebut dikunjungi banyak pengunjung. Di sisi kanan dan kiri lokasi terlihat ditutup kain berwarna hitam.

Sementara di bagian pintu masuk tampak petugas keamanan berjaga. "Sudah lanjut," kata event organizer (EO) festival tersebut, Ken, saat ditanya mengenai kelanjutan event itu, Kamis (4/7/2024).

Ken bersyukur acara dapat dilanjutkan. Meskipun ada kesepakatan mulai dari pelepasan banner yang sempat dinilai terlalu vulgar serta pemasangan penutup di setiap tenant.

"Jadi permintaan dikasih kain sekitarnya untuk penutup. Untuk penutup, oke kami ikuti, intinya kami ikuti permintaan. Kami berterima kasih acara boleh berjalan lagi," katanya.