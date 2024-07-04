Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Banjir Terjang Sidenreng Rappang Sulsel, 718 KK Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:37 WIB
Banjir Terjang Sidenreng Rappang Sulsel, 718 KK Terdampak
Banjir di Sulawesi Selatan (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir menerjang Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada hari Kamis (4/7/2024) sejak pukul 02.05 WITA.

Bencana banjir ini merendam enam kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana lokasi kejadian berada di Kecamatan Maritengae, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Baranti, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

"Berdasarkan laporan yang diterima BNPB, tercatat sebanyak 718 KK terdampak dan sebagian diantaranya terjebak banjir, sehingga BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang segera melakukan evakuasi guna menyelamatkan para warga yang terjebak banjir," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya.

Kerugian material tercatat sebanyak 718 unit rumah warga, Sembilan fasilitas Pendidikan, tiga fasilitas pemerintah, dan 24 hektare sawah terendam. Adapun kerugian lainnya meliputi 500 meter jalan dan 17 meter tanggul terdampak.

Dilaporkan saat ini sebagian banjir yang merendam enam Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berangsur surut di beberapa kecamatan.

BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang segera melakukan koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna melakukan asesmen dan penanganan baik warga terdampak maupun kerugian material yang terjadi akibat bencana banjir tersebut.

BNPB mengimbau kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tetap waspada kungkinan banjir susulan dan senantiasa memantau informasi cuaca dari institusi yang berwenang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement