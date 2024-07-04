Banjir Terjang Sidenreng Rappang Sulsel, 718 KK Terdampak

JAKARTA - Banjir menerjang Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada hari Kamis (4/7/2024) sejak pukul 02.05 WITA.

Bencana banjir ini merendam enam kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana lokasi kejadian berada di Kecamatan Maritengae, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Baranti, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

"Berdasarkan laporan yang diterima BNPB, tercatat sebanyak 718 KK terdampak dan sebagian diantaranya terjebak banjir, sehingga BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang segera melakukan evakuasi guna menyelamatkan para warga yang terjebak banjir," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya.

BACA JUGA: PPLN Den Haag Korban Asusila Hasyim Asyari Bukan Diplomat Indonesia

Kerugian material tercatat sebanyak 718 unit rumah warga, Sembilan fasilitas Pendidikan, tiga fasilitas pemerintah, dan 24 hektare sawah terendam. Adapun kerugian lainnya meliputi 500 meter jalan dan 17 meter tanggul terdampak.

Dilaporkan saat ini sebagian banjir yang merendam enam Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berangsur surut di beberapa kecamatan.

BACA JUGA: Lansia dan Anaknya Meninggal Usai Tertimpa Talut Setinggi 10 Meter

BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang segera melakukan koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna melakukan asesmen dan penanganan baik warga terdampak maupun kerugian material yang terjadi akibat bencana banjir tersebut.

BNPB mengimbau kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tetap waspada kungkinan banjir susulan dan senantiasa memantau informasi cuaca dari institusi yang berwenang.

(Arief Setyadi )