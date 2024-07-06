Seluma Bengkulu Diguncang Gempa Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,5 mengguncang Seluma, Bengkulu, Sabtu (6/7/2024), dini hari ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:51 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.5, 06-Jul-2024 01:51:53WIB, Lok:4.30LS, 102.21BT (47 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU), Kedlmn:15 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )