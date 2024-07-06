BMKG: Gempa di Seluma Dirasakan sampai Kota Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,6 mengguncang Seluma, Bengkulu, Sabtu (6/7/2024), dini hari ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa getaran gempa di Seluma turut dirasakan hingga Kota Bengkulu.

Adapun pusat gempa berada di laut 41 kilometer, di sebelah barat daya Seluma pada kedalaman 24 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.6, 06-Jul-24 01:51:54 WIB, Lok:4.30 LS, 102.28 BT (Pusat gempa berada di laut 41 km barat daya Seluma), Kedlmn:24 Km Dirasakan (MMI) II-III Kota Bengkulu #BMKG," tulis BMKG.

