Kisah Hidup Faldy Alberto Hengga, Pemain Timnas U-16 yang Tinggal di Rumah Memprihatinkan

BOJONEGORO - Di balik penampilannya yang menjanjikan bersama Timnas Indonesia U-16, dalam kejuaraan AFF U-16 atau Turnamen ASEAN U-16 Boy Championship 2024. Ternyata terdapat kisah hidup yang memprihantikan dialami Fadly Alberto Hengga (16), pemain asal Kabupaten Bojonegoro.

Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan John Clif Hengga (49) pria asal Kota Timika, Papua Tengah, dengan Piana (43) perempuan asal Kabupaten Bojonegoro itu, ternyata hanya bertempat tinggal di rumah yang sangat sederhana.

Rumah dari papan kayu seluas 4x8 meter itu, berdiri di tanah yang bukan hak milik, atau di atas lahan milik Perhutani. Tepatnya, di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

Saat masuk ke rumah seluas sekitar 4x8 meter itu, pasti Anda akan merasa iba dengan kondisi rumahnya.

Bagaimana tidak, ruang tamu, kamar tidur hingga dapur menyatu tanpa sekat apapun.

Dan rumah itulah yang disinggahi Alberto selama ini, bersama Ibunda dan Adiknya yang bernama Iriana Beatrik Hengga (13).

Ditemui di rumahnya, kerabat Alberto, Fatakun menceritakan, yang sejak pulang dari Papua sekitar tahun 2011 lalu.