Liga Arab Perkuat Boikot Terhadap Perusahaan yang Dukung Israel

KAIRO - Liga Arab telah sepakat untuk melakukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dan menyatakan larangan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan dan ketentuan boikot Arab dalam investasi di pemukiman ilegal khusus Yahudi.

Hal ini disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan pada akhir konferensi ke-96 Pejabat Penghubung Kantor Regional Arab mengenai Boikot Israel, yang diadakan di Kairo pada Rabu, (3/7/2024)

Delegasi Arab juga mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan lain, menuntut mereka menarik investasi mereka dan menghentikan kerja sama dengan rezim pemukiman kolonial, sesuai dengan aturan boikot yang telah ditetapkan.

Dilansir Middle East Monitor, para peserta konferensi menyatakan apresiasi mereka atas upaya gerakan BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi), mengakui dampak dan pencapaiannya yang luas dalam menghadapi pendudukan Israel, kolonialisme dan apartheid, serta mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan bernegara.

Konferensi tersebut, yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina dan Wilayah Arab yang Diduduki, Duta Besar Saeed Abu Ali, menekankan “pentingnya memperkuat kerja badan-badan boikot Arab dan menindaklanjuti upaya dan kegiatan mereka dalam penerapannya. ketentuan boikot Arab.”

Konferensi ini juga menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam mengembangkan mekanisme boikot Islam dan mengintegrasikannya dengan boikot Arab dan internasional.