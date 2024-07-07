NTT - Gunung Lewotobi Laki Laki mengalami erupsi disertai hujan pasir dan gemuruh. Warga mulai khawatir dan takut karena ketinggian abu mencapai 1.000 meter.
Gunung yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur erupsi dengan tinggi kolom abu teramati ±1.000 m di atas puncak (± 2.584 m di atas permukaan laut).
Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi sementara ini ± 2 menit 55 detik.
Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan Gunung Lewotobi Perempuan. Serta 4 km dalam arah barat laut utara dan selatan-tenggara dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Warga Desa Hokeng Jaya menyatakan mereka mulai resah dan takut karena gunung terus erupsi dan disertai abu dan pasir serta gemuruh. Warga khawatir hujan abu serta gemuruh. Hingga saat ini aktivitas gunung terus meningkat dan warga diminta selalu waspada.
