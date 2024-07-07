Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter, Warga Ketakutan

Joni Nura , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |08:57 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter, Warga Ketakutan
Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi. (Foto: Joni Nura)
A
A
A

NTT - Gunung Lewotobi Laki Laki mengalami erupsi disertai hujan pasir dan gemuruh. Warga mulai khawatir dan takut karena ketinggian abu mencapai 1.000 meter.

Gunung yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur erupsi dengan tinggi kolom abu teramati ±1.000 m di atas puncak (± 2.584 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi sementara ini ± 2 menit 55 detik.

Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan Gunung Lewotobi Perempuan. Serta 4 km dalam arah barat laut utara dan selatan-tenggara dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Warga Desa Hokeng Jaya menyatakan mereka mulai resah dan takut karena gunung terus erupsi dan disertai abu dan pasir serta gemuruh. Warga khawatir hujan abu serta gemuruh. Hingga saat ini aktivitas gunung terus meningkat dan warga diminta selalu waspada.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812/gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797/gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984/gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541/gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171444/gunung_lewotobi_laki_laki-v0JV_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171428/gunung_lewotobi-g4Et_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Delapan Kali Erupsi, Waspada Banjir Lahar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement