HOME NEWS JATIM

Pakar Spiritual Sebut Air Berwarna Merah di Malang dari Cairan Pewarna Kain

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |23:49 WIB
Pakar Spiritual Sebut Air Berwarna Merah di Malang dari Cairan Pewarna Kain
Sungai kecil di Malang yang mengalirkan air berwarna merah (foto: MPI/Avirista)
MALANG - Pakar spiritual menyebut, mata air yang mengeluarkan warna merah itu bukan hal mistis. Sebab dari pengelihatan metafisikanya air itu terkena cairan tekstil atau pewarna kain.

"Bukan, nggak ada kaitannya dengan mistis. Itu dari cairan tekstil, cairan pewarna kain," ucap Ki Mudo Leksono, pakar spiritual saat dikonfirmasi, Minggu (7/7/2024).

Ki Mudo menambahkan, bila itu cairan seperti darah cairannya lebih kental bukan cair seperti yang ada pada video itu. Lagi pula bila memang cairan itu dari darah atau hal-hal mistis, pasti baunya lebih amis.

"Kalau cairan tekstil itu lebih cair, itu terlihat seperti di videonya. Kalau darah atau terkait hal-hal mistis bukan," kata dia.

Namun ia tak menampik bila lokasi di mata air yang mengalir ke sungai kecil itu cukup angker. Bau amis dan bau wangi yang sempat tercium itu berasal dari makhluk tak kasat jin qorin di lokasi.

"Itu bau dari jin qorin, makhluk tak kasat mata yang sudah ada sejak dulu sebelum manusia tinggal di sana. Yang kelihatan sosoknya perempuan dan ular siluman berkepala tiga," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
