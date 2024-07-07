Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bau Amis dan Wangi Pada Sungai Berwarna Merah Menyerupai Darah di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:27 WIB
Bau Amis dan Wangi Pada Sungai Berwarna Merah Menyerupai Darah di Malang
A
A
A

MALANG - Air sungai di Kabupaten Malang mengeluarkan warna merah layaknya darah. Fenomena ini terjadi di sebuah sungai kecil yang memiliki mata air di kawasan Dusun Kidal Krajan RT 27 RW 2, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Penelusuran MPI pada Minggu siang (7/7/2024) lokasi sungai ini memang tergolong dekat dengan permukiman warga. Namun sekitar area mata air terdapat pepohonan bambu yang rimbun dan membuat kesan sekitar cukup angker.

Di sisi lain faktor kurangnya pencahayaan di sekitar lokasi sungai, juga membuat lokasi sungai yang bermuara di Sungai Amprong itu kian angker. Apalagi sejumlah kisah misteri dari warga sekitar konon juga mengiringi lokasi mata air yang tak jauh dari Jalan Raya Kidal Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ini.

Dari sisi penciuman juga beberapa warga tidak mencium bau aneh, namun ada beberapa warga dan pengunjung lain yang mencium bau wangi dan bau amis. Bau itu memang juga diakui oleh beberapa warga tak jauh dari area mata air di cekungan.

Widya, salah satu pengunjung di mata air mengakui memang mencium bau wangi dari arah kedung atau cekungan yang merupakan sumber mata air. Bau wangi itu menyerupai aroma melati dan minyak wangi.

"Tadi nyium bau wangi kayak pakai minyak wangi, aroma melati gitu," ucap Widya, ditemui di lokasi mata air.

Sementara itu, Abdur Rohim warga sekitar mata air juga mengaku beberapa orang yang datang menyampaikan mencium bau amis dan beberapa di antaranya mencium bau wangi. Bau itu diduga tercium dari area sekitar mata air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/298/3173551//jeff_satur-JOcD_large.jpg
Potret Jeff Satur Asyik Jajan Tahu Bulat Kaki Lima, Netizen: Tetap Ganteng 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173022//osn-WfA4_large.jpg
Final OSN 2025 Jenjang SMA Digelar Oktober, Berikut Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170614//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-dIDY_large.jpg
Dilaporkan Hilang, Bima Ternyata Lagi Jualan Mainan Barongsai di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353//perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283//perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/519/3160716//warga_malang_saat_menghapus_logo_one_piece_di_jalan-psXr_large.jpg
Warga Hapus Lukisan Logo One Piece di Jalan Usai Ditegur Aparat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement