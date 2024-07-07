Heboh Keluar Mata Air Warna Merah Darah Aromanya Wangi di Malang, Dikaitkan Mistis Malam 1 Suro

MALANG - Fenomena air berwarna merah di sungai mengegerkan warga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Fenomena aneh itu terjadi sejak Sabtu siang kemarin, 6 Juli 2024 hingga parah-parahnya ketika malam hari, atau di malam 1 Suro pada kalender Jawa.

Fenomena air sungai berwarna merah itu pun menjadi viral di media sosial (medsos). Pada narasinya air sungai itu berubah warna merah secara tiba-tiba. Di sekitar permukiman warga juga tidak ada pabrik atau usaha lain yang membuang limbahnya.

Sejumlah warganet mengaitkan fenomena warna sungai merah itu bagian dari fenomena mistis di malam 1 Suro, pada kalender Jawa atau malam 1 Muharram pada kalender Hijriyah, penanggalan Islam.

MNC Portal mencoba menelusuri keberadaan sungai dengan aliran air berwarna merah. Lokasi sungai itu terletak di belakang permukiman penduduk Dusun Kidal Krajan, RT 27 RW 2 Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Aliran sungai itu bersumber dari sebuah cekungan yang memang memiliki mata air. Lokasi mata air itu berada di aliran sungai kecil dengan bambu - bambu lebat.

Menuju lokasinya pun harus menuruni jalan terjal ke bawah berjarak sekitar 50 meter dari permukiman warga. Di bawah terdapat aliran sungai kecil dipenuhi bebatuan. Namun, untuk menuju sumber yang mengeluarkan air berwarna merah itu harus berjalan kurang lebih 20 meter dengan medan bebatuan licin di tepi sungai.

BACA JUGA: Atap Gedung SDN 2 Sukadana Indramayu Ambruk Diterjang Hujan dan Angin Kencang

Memang sungai itu kini sudah tidak lagi berwarna merah seperti kemarin, tapi di sumber mata air yang berada di kedung atau cekungan masih tampak air berwarna merah, meski dengan intensitas warna merahnya sudah memudar.

Menariknya di lokasi tidak tercium bau menyengat seperti limbah. Justru baunya di dekat sumber mata air wangi seperti aroma melati, tapi ada warga lain yang mengunjungi lokasi justru mencium bau amis seperti darah.