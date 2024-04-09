Kisah Horor Tol Cipali, Ada Sosok Gaib Menyeramkan Suka Ganggu Pengguna Jalan

SUBANG - Ada cerita angker di balik mulusnya Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang menjadi jalur favorit menuju Timur Pulau Jawa. Menurut kesaksian warga sekitar, konon ada binatang gaib yang sering mengganggu pengguna jalan.

Binatang gaib ini sering mengganggu pengguna jalan yang melintas di sekitaran kilometer (km) 86-100 Tol Cipali, tepatnya di daerah Subang, Jawa Barat. Itu menurut cerita warga yang beredar.

Nengsih, salah satu warga yang mengetahui cerita binatang gaib itu, menuturkan kisahnya kepada MNC Portal Indonesia. Sosok itu, kata Nengsih, sering melewati ruas Tol Cipali secara tiba-tiba.

