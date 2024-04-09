Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Horor Tol Cipali, Ada Sosok Gaib Menyeramkan Suka Ganggu Pengguna Jalan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |02:32 WIB
Kisah Horor Tol Cipali, Ada Sosok Gaib Menyeramkan Suka Ganggu Pengguna Jalan
Tol Cipali (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

SUBANG - Ada cerita angker di balik mulusnya Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang menjadi jalur favorit menuju Timur Pulau Jawa. Menurut kesaksian warga sekitar, konon ada binatang gaib yang sering mengganggu pengguna jalan.

Binatang gaib ini sering mengganggu pengguna jalan yang melintas di sekitaran kilometer (km) 86-100 Tol Cipali, tepatnya di daerah Subang, Jawa Barat. Itu menurut cerita warga yang beredar.

Nengsih, salah satu warga yang mengetahui cerita binatang gaib itu, menuturkan kisahnya kepada MNC Portal Indonesia. Sosok itu, kata Nengsih, sering melewati ruas Tol Cipali secara tiba-tiba.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/519/3031035/heboh-keluar-mata-air-warna-merah-darah-aromanya-wangi-di-malang-dikaitkan-mistis-malam-1-suro-w2lIzvB9Bu.jpg
Heboh Keluar Mata Air Warna Merah Darah Aromanya Wangi di Malang, Dikaitkan Mistis Malam 1 Suro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/337/2938662/apakah-benar-kota-saranjana-ada-penduduknya-OaknZS0y1g.jpg
Apakah Benar Kota Saranjana Ada Penduduknya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/510/2937289/mengaku-bisa-mengobati-penyakit-dan-membuka-aura-dukun-gadungan-tipu-korban-puluhan-juta-kxRwYxgNWp.jpg
Mengaku Bisa Mengobati Penyakit dan Membuka Aura, Dukun Gadungan Tipu Korban Puluhan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/337/2925909/melacak-sejarah-pesarean-gunung-kawi-yang-kental-mitos-pesugihan-uoYaZ0ku9U.jpg
Melacak Sejarah Pesarean Gunung Kawi yang Kental Mitos Pesugihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/519/2909966/di-balik-mitos-pesugihan-gunung-kawi-jadi-tempat-suci-sejak-era-kerajaan-kediri-nVzwjNt0NY.jpg
Di Balik Mitos Pesugihan, Gunung Kawi Jadi Tempat Suci Sejak Era Kerajaan Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/337/2908866/gunung-kawi-makam-ulama-pengikut-pangeran-diponegoro-yang-dijadikan-tempat-pesugihan-4cNApH7jLQ.jpg
Gunung Kawi, Makam Ulama Pengikut Pangeran Diponegoro yang Dijadikan Tempat Pesugihan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement