Mengaku Bisa Mengobati Penyakit dan Membuka Aura, Dukun Gadungan Tipu Korban Puluhan Juta

YOGYAKARTA - Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah nasib yang dialami oleh Rahwani, warga Lampung yang datang ke Yogyakarta di kawasan Jl. S. Parman 87, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Datang ke Yogyakarta untuk melakukan pengobatan penyakitnya, ia justru tertipu puluhan juta rupiah.

Korban terbujuk janji dan omongan dari 'orang pintar' yang dikenalnya melalui akun media sosial Facebook. Dalam Facebook tersebut pelaku menggunakan nama akun H. Agus Darsono agar para korban tertarik untuk berobat.

BACA JUGA:

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP MP Probo Satrio menuturkan, waktu kejadian Sabtu tanggal 01 April 2023 lalu, sekira pukul 18.30 WIB. Di mana korban sebenarnya sedang menderita sakit. Korban kemudian melihat iklan di Facebook tentang pengobatan spiritual yang dilakukan pelaku dengan nama Akun FB "H Agus Darsono”.

"Karena korban tertarik, selanjutnya melakukan komunikasi melalui akun tersebut, dan setelah itu percakapan dilanjutkan melalui WA," tutur dia.

BACA JUGA:

Korban selanjutnya membayar biaya pendaftaran pengobatan sebesar Rp300 ribu via transfer dan biaya pengobatan Rp4 juta. Mereka terus berkomunikasi melalui WA, pelaku menyampaikan bahwa korban aura rejekinya tertutup oleh sosok hitam besar.

Korban diminta untuk menyiapkan uang Rp3,5 juta untuk buka aura. Dan dalam percakapan korban memang mengeluh sedang punya masalah Finansial dan oleh pelaku bisa diselesaikan dan diminta menyiapkan uang Rp40 juta untuk membeli uang asmak dan nanti proses ritual harus datang ke tempat pelaku di Yogyakarta.

"Korban akhirnya datang ke Yogyakarta. Sesuai dengan permintaan pelaku itu korban harus datang sendiri, dan dijanjikan uangnya akan menjadi Rp2,6 miliar dengan ritual yang diarahkan oleh pelaku," tambahnya.

selanjutnya korban datang sendiri ke Yogyakarta dan dijemput oleh ojek yang sudah disiapkan pelaku. Selama perjalanan, korban diminta berdoa sambil tutup mata. Namun, sejatinya itu untuk mengelabui lokasi pelaku.