Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mengaku Bisa Mengobati Penyakit dan Membuka Aura, Dukun Gadungan Tipu Korban Puluhan Juta

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:21 WIB
Mengaku Bisa Mengobati Penyakit dan Membuka Aura, Dukun Gadungan Tipu Korban Puluhan Juta
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah nasib yang dialami oleh Rahwani, warga Lampung yang datang ke Yogyakarta di kawasan Jl. S. Parman 87, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Datang ke Yogyakarta untuk melakukan pengobatan penyakitnya, ia justru tertipu puluhan juta rupiah.

Korban terbujuk janji dan omongan dari 'orang pintar' yang dikenalnya melalui akun media sosial Facebook. Dalam Facebook tersebut pelaku menggunakan nama akun H. Agus Darsono agar para korban tertarik untuk berobat.

 BACA JUGA:

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP MP Probo Satrio menuturkan, waktu kejadian Sabtu tanggal 01 April 2023 lalu, sekira pukul 18.30 WIB. Di mana korban sebenarnya sedang menderita sakit. Korban kemudian melihat iklan di Facebook tentang pengobatan spiritual yang dilakukan pelaku dengan nama Akun FB "H Agus Darsono”.

"Karena korban tertarik, selanjutnya melakukan komunikasi melalui akun tersebut, dan setelah itu percakapan dilanjutkan melalui WA," tutur dia.

 BACA JUGA:

Korban selanjutnya membayar biaya pendaftaran pengobatan sebesar Rp300 ribu via transfer dan biaya pengobatan Rp4 juta. Mereka terus berkomunikasi melalui WA, pelaku menyampaikan bahwa korban aura rejekinya tertutup oleh sosok hitam besar.

Korban diminta untuk menyiapkan uang Rp3,5 juta untuk buka aura. Dan dalam percakapan korban memang mengeluh sedang punya masalah Finansial dan oleh pelaku bisa diselesaikan dan diminta menyiapkan uang Rp40 juta untuk membeli uang asmak dan nanti proses ritual harus datang ke tempat pelaku di Yogyakarta.

"Korban akhirnya datang ke Yogyakarta. Sesuai dengan permintaan pelaku itu korban harus datang sendiri, dan dijanjikan uangnya akan menjadi Rp2,6 miliar dengan ritual yang diarahkan oleh pelaku," tambahnya.

selanjutnya korban datang sendiri ke Yogyakarta dan dijemput oleh ojek yang sudah disiapkan pelaku. Selama perjalanan, korban diminta berdoa sambil tutup mata. Namun, sejatinya itu untuk mengelabui lokasi pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/519/3031035/heboh-keluar-mata-air-warna-merah-darah-aromanya-wangi-di-malang-dikaitkan-mistis-malam-1-suro-w2lIzvB9Bu.jpg
Heboh Keluar Mata Air Warna Merah Darah Aromanya Wangi di Malang, Dikaitkan Mistis Malam 1 Suro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/337/2994218/kisah-horor-tol-cipali-ada-sosok-gaib-menyeramkan-suka-ganggu-pengguna-jalan-lPkcZG72j1.jpg
Kisah Horor Tol Cipali, Ada Sosok Gaib Menyeramkan Suka Ganggu Pengguna Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/337/2938662/apakah-benar-kota-saranjana-ada-penduduknya-OaknZS0y1g.jpg
Apakah Benar Kota Saranjana Ada Penduduknya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/337/2925909/melacak-sejarah-pesarean-gunung-kawi-yang-kental-mitos-pesugihan-uoYaZ0ku9U.jpg
Melacak Sejarah Pesarean Gunung Kawi yang Kental Mitos Pesugihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/519/2909966/di-balik-mitos-pesugihan-gunung-kawi-jadi-tempat-suci-sejak-era-kerajaan-kediri-nVzwjNt0NY.jpg
Di Balik Mitos Pesugihan, Gunung Kawi Jadi Tempat Suci Sejak Era Kerajaan Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/337/2908866/gunung-kawi-makam-ulama-pengikut-pangeran-diponegoro-yang-dijadikan-tempat-pesugihan-4cNApH7jLQ.jpg
Gunung Kawi, Makam Ulama Pengikut Pangeran Diponegoro yang Dijadikan Tempat Pesugihan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement