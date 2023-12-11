Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pesta Rakyat di Karawang, Dukungan Puluhan Ribu Warga untuk Ganjar-Mahfud Menggema

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |07:44 WIB
Pesta Rakyat di Karawang dukung Ganjar-Mahfud (Foto: Ist)
A
A
A

KARAWANG - Relawan Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #18 pada Minggu 10 Desember 2023 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Acara tersebut menjadi saksi peristiwa politik yang sangat menarik, di mana puluhan ribu warga bersatu untuk mendeklarasikan dukungan mereka kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Konser gratis ini diramaikan berbagai penampilan artis terkenal seperti D'Gampangan X Robi Rock, Nilam Dermaga, Linda Ayunda, Hana Monina, Souljah, Dewi Perssik, dan lainnya. Mereka menghibur ribuan penonton meramaikan lokasi acara.

Puncaknya adalah sesi doa bersama yang diikuti dengan nyanyian lagu "Heal The World" karya Michael Jackson, sebagai simbol harapan perdamaian global, terutama dalam konteks konflik Palestina.

"Pesta Rakyat ini bukan hanya tentang hiburan semata, tetapi juga tentang keinginan bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia,” ujar Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Karawang, Yulan Megawati dalam keterangannya.

Kabupaten Karawang, lanjut Yulan, akan menjadi salah satu wilayah dengan dukungan terbesar di Jawa Barat untuk pasangan calon yang didukung Partai Perindo itu.

Festival musik ini juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM melalui Distro Ganjar yang menjual berbagai merchandise bertemakan Ganjar-Mahfud 2024, termasuk kaos, topi, dan aksesori lainnya.

