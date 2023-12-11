Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hary Tanoe: Saya Yakin Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat Kecil

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |04:16 WIB
Hary Tanoe: Saya Yakin Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat Kecil
A
A
A

PALANGKARAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memastikan partai yang dipimpinya akan terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Hal itu ditegaskan HT saat mengunjungi kegiatan bazar minyak murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (10/12/2023).

"Tentunya saya berpesan kepada masyarakat Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Percayalah. Saya jamin itu. Dan pilihlah Partai Perindo," kata HT kepada wartawan di lokasi, Minggu.

"Kalau pilpres, pilihlah Ganjar-Mahfud. Karena saya yakin sebagai salah satu anggota pengarah Ganjar-Mahfud saya yakin beliau berdua juga berjuang untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, kunjungan HT di Kalteng tersebut merupakan serangkaian kegiatannya di pulau Borneo. HT mengaku sangat senang dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan DPW Perindo Kalteng.

"Ya saya dan istri ibu Liliana hadir di Palangkaraya menemui kader di bawah pimpinan pak Sengkon, ketua kami (DPW Perindo) di Kalteng dan di sini di kantor perindo Kalteng ada pasar murah yang melibatkan ratusan dan bahkan ribuan warga dan juga pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
