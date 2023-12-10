Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Perindo Sungguh-Sungguh Berjuang untuk Rakyat Kecil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |19:51 WIB
Gelar Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Perindo Sungguh-Sungguh Berjuang untuk Rakyat Kecil
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

BANJARMASIN - Partai Perindo menggelar safari kegiatan sosial di sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Kegiatan itu, meliputi pasar murah hingga cek kesehatan gratis untuk rakyat kecil.

Adapun, roadshow kegiatan sosial itu digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan teranyar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

 BACA JUGA:

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menegaskan, kegiatan itu merupakan bukti konkrit dari Partai Perindo untuk memperjuangkan rakyat kecil.

Halaman:
1 2
      
