Gelar Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Perindo Sungguh-Sungguh Berjuang untuk Rakyat Kecil

BANJARMASIN - Partai Perindo menggelar safari kegiatan sosial di sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Kegiatan itu, meliputi pasar murah hingga cek kesehatan gratis untuk rakyat kecil.

Adapun, roadshow kegiatan sosial itu digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan teranyar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menegaskan, kegiatan itu merupakan bukti konkrit dari Partai Perindo untuk memperjuangkan rakyat kecil.