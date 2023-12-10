Seiring dengan Perjuangan Partai Perindo, HT: Saya Rekomendasikan Pilih Ganjar-Mahfud

BANJARMASIN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) merekomendasikan masyarakat untuk memilih Paslon Capres-Cawapres Nomor Urur 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Saya juga merekomendasikan paslon di Pilres nanti Ganjar-Mahfud," kata HT saat ditemui di lokasi bazar minyak murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Brigjend Hasan Basri, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, Minggu (10/12/2023) sore.

Rekomendasi itu dilayangkan lantaran HT merasa, perjuangan Ganjar-Mahfud senafas dengan Partai Perindo, yakni membangun rakyat.