Keseruan Atikoh Ganjar dan Hasto Senam Sicita Bersama Ratusan Warga di Alun-Alun Serang

BANTEN - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) didampingi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama ratusan warga di Alun-Alun Kota Serang, Banten pada Senin (11/12/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Siti Atikoh tiba sekitar pukul 06.25 WIB menggunakan bus berstiker pasangan Ganjar-Mahfud disambut Hasto dan fungsionaris DPD PDIP Provinsi Banten.

Terlihat Siti Atikoh dengan keramahan dan murah senyum menyapa warga dengan menyalami serta cipika cipiki. Warga yang mendapat kesempatan swafoto hingga bersalaman langsung dengan Siti Atikoh terlihat sumringah.