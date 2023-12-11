Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Keseruan Atikoh Ganjar dan Hasto Senam Sicita Bersama Ratusan Warga di Alun-Alun Serang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |07:08 WIB
Keseruan Atikoh Ganjar dan Hasto Senam Sicita Bersama Ratusan Warga di Alun-Alun Serang
Atikoh Ganjar Pranowo ditemani Hasto Kristiyanto senam sehat bersama warga di Alun-Alun Serang, Banten (Foto: M Refi Sandi)
BANTEN - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) didampingi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama ratusan warga di Alun-Alun Kota Serang, Banten pada Senin (11/12/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Siti Atikoh tiba sekitar pukul 06.25 WIB menggunakan bus berstiker pasangan Ganjar-Mahfud disambut Hasto dan fungsionaris DPD PDIP Provinsi Banten.

Terlihat Siti Atikoh dengan keramahan dan murah senyum menyapa warga dengan menyalami serta cipika cipiki. Warga yang mendapat kesempatan swafoto hingga bersalaman langsung dengan Siti Atikoh terlihat sumringah.

Halaman:
1 2
      
