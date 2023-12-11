Konsolidasi di Banten, Hasto Pantau Pergerakan Pemenangan Ganjar-Mahfud Selama Sepekan

BANTEN - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto melakukan safari politik dan konsolidasi pemenangan Ganjar-Mahfud di sejumlah Kabupaten/Kota, Banten selama dua hari 10-11 Desember 2023. Ia pun akan memantau pergerakan selama sepekan setelah dilakukan konsolidasi.

Diketahui, Hasto mengawali konsolidasi di DPC PDIP Kabupaten Lebak. Kemudian, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang, Banten.

"Kita akan pantau selama 1 minggu bagaimana pergerakannya setelah konsolidasi dilakukan dan kemudian kita akan perkuat dan perkuat," kata Hasto dalam pidatonya saat konsolidasi di DPD PDIP Banten, Minggu 10 Desember 2023 malam.

Hasto pun menegaskan kepada ribuan kader dan simpatisan PDIP di Banten bahwa dalam pemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 tidak bergerak sendirian. Ia meminta agar merangkul partai pengusung lainnya mulai dari Perindo, PPP, dan Hanura.

"Kita tidak bergerak sendirian rangkul PPP, Hanura, Perindo, rangkul relawan dengan kekuatan bersama kita untuk kemenangan Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Sebagai informasi, Hasto akan mendampingi istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh yang akan senam Sicita bersama kader dan simpatisan PDIP di Alun-Alun Kota Serang pada Senin (11/12/2023) pagi.

