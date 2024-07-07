Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Temuan Benda Pusaka hingga Piring Emas di Mata Air Berwarna Merah Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |22:28 WIB
Temuan Benda Pusaka hingga Piring Emas di Mata Air Berwarna Merah Malang
Lokasi mata air di Malang banyak benda pusaka (foto: MPI/Avirista)
A
A
A

MALANG - Lokasi sungai kecil di Malang yang airnya sempat berwarna merah disebut kerap dijadikan lokasi ritual warga. Aliran sungai kecil itu bermuara di Sungai Amprong disebut kerap dijadikan lokasi mencari benda-benda pusaka.

Abdur Rohim, warga Dusun Kidal Krajan menyebut, lokasi sungai dan mata air yang berada di belakang permukiman warga memang dikenal angker. Namun lokasi itu kerap digunakan oleh pencari barang-barang pusaka untuk ritual.

"Ini namanya sumber kedungdaringan, ikut Dusun Kidal Krajan RT 27 RW 2, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang. Sering di sini untuk ritual pernah, nyaris keris dan benda pusaka," ucap Abdur Rohim, ditemui Minggu (7/7/2024).

Beberapa benda pusaka dan benda menyerupai arca juga pernah ditemukan di sekitar sungai kecil yang memiliki mata air ini. Tak hanya keris di sini jga terdapat sebuah emas dan piring dengan lapisan emas, yang diduga merupakan benda cagar budaya.

"Pernah ada yang nemu emas, tapi emasnya dikembalikan, jadi ketemu lewat mimpi emasnya, terus dicari di sini dapat, tapi dikembalikan lagi," tuturnya.

Banyaknya benda pusaka juga diakui Rohim pernah tertangkap kamera CCTV dari rumah di belakang mata air. Dari kamera CCTV itu tertangkap kamera sebuah piring berhias emas konon keluar dari dalam tanah keluar.

"Itu piring bader terbang, muncul dari bawah, terlihat dari CCTV rumah belakangnya itu. Jadi piringnya terbang, tapi tidak bisa diambil. Katanya kalau diambil nanti akan sakit, atau sampai meninggal, nggak ada yang berani ngambil," jelasnya.

