Sosok Perempuan Misterius dan Siluman Ular di Lokasi Mata Air Berwarna Merah di Malang

MALANG - Fenomena sungai berwarna merah muncul di Kabupaten Malang. Sungai kecil yang terdapat sumber air ini mengeluarkan air berwarna merah yang mengejutkan masyarakat sekitar di Dusun Kidal Krajan RT 27 RW 2, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Abdur Rohim mengakui, bila lokasi mata air di belakang permukimannya memang angker. Adanya pepohonan bambu yang rimbun lebat dan beberapa keterangan warga pernah melihat penunggu perempuan, yang istilah warga sekitar menyebutnya danyang.

"Warga sini ada yang bilang pernah ditampakkan danyangnya. Kalau bau memang gak semua orang mencium, cuma ada yang mencium amis kayak darah dan bau wangi," kata Abdur Rohim, ditemui di sekitar lokasi mata air, Minggu siang (7/7/2024).

Menurutnya, tak sedikit warga percaya keluarnya air berwarna merah itu kaitannya dengan makhluk tak kasat mata penunggu lokasi mata air. Apalagi pada Sabtu kemarin (6/7/2024) merupakan malam satu suro dalam penanggalan kalender Jawa, atau malam satu Muharram pada penanggalan hijriah islam.

"Kalau fenomena apa ya kami nggak tahu. Sebelumnya tidak ada hal-hal juga disini, tapi tidak sedikit meyakini itu karena danyangnya," tuturnya.

Sementara itu, Ki Mudo Leksono mengatakan, dari penelusuran mata batinnya lokasi itu memang cukup angker. Bahkan di sana ada makhluk tak kasat mata menyerupai perempuan memakai kebaya dan ular siluman, yang disebut jadi - jadian.

"Di situ dihuni banyak jin dan setan, cuma yang terlihat itu perempuan dan ular siluman. Memang sudah lama tinggal disitu, jauh sebelum manusia ada di sana. Cuma kalau yang air berwarna merah pengelihatan saya itu dari pewarna tekstil," ujar Ki Mudo Leksono.