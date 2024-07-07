Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cerita Warga Jakarta Barat Dilanda Banjir, Tinggi Air Semeter Lebih

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |11:51 WIB
Cerita Warga Jakarta Barat Dilanda Banjir, Tinggi Air Semeter Lebih
Ketua RT Agus Sudiwan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di sejumlah wilayah di Ibu Kota pada Sabtu kemarin mengakibatkan banjir, tak terkecui di RT 11, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat.

Ketua RT 11 RW 02, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, Agus Sudiwan mengatakan, untuk di wilayahnya genangan air mencapai 110 cm.

“Kemarin 110 cm (tinggi air),” kata Agus saat ditemui wartawan, Minggu (7/7/2024).

Dia menyebutkan, untuk air diwilayahnya mulai mengalami kenaikan pada pukul 11.30 WIB. Namun, air tersebut mulai surut pada pukul 18.00 WIB.

Agus menceritakan, untuk di wilayahnya memang langganan banjir. Sebab, letak rumah warga di wilayahnya berada di tengah-tengah.

“Kalau hujan memang udah pasti banjir. Memang istilahnya disini tempatnya agak rendah, kadang dari kali masuk, kadang dari atas turun ke bawah. Nah itu istilahnya jadi penampungan air,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, lantaran wilayahnya sudah menjadi langganan terkena banjir, warga pun sudah siap-siap akan kiriman air tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sukabumi Banjir sukabumi Banjir
