Asyik Bermain di Depan Masjid, Sejumlah Bocah di Payukumbuh Diserang Anjing Gila

PAYAKUMBUH - Sekelompok anak-anak yang asyik bermain di sekitar halaman masjid tiba-tiba menjadi sasaran gigitan anjing gila, tiga anak menderita luka gigitan di bagian paha dan kaki, satu anak mengalami luka goresan.

Dan satu anak lagi meski lepas dari serangan anjing namun mengalami patah tulang karena menyelamatkan diri dari kebuasan anjing gila yang terjangkit rabies ini.

Kejadian tersebut terjadi di halaman masjid depan rumah mereka di daerah Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Arda, bocah yang masih berumur tujuh tahun ini salah satu yang menjadi korban gigitan anjing, ia mengalami luka gigitan di bagian paha dan mendapat jahitan akibat luka robek.

Saat itu, Arda bersama teman-temannya asik bermain, tiba-tiba muncul seekor anjing yang langsung mengejar para bocah ini. Ia bersama tiga rekannya tidak bisa mengelak dari serangan anjing, ia dan dua temannya mengalami luka gigitan, sedangkan satu temannya yang perempuan mengalami luka cakaran, karena sempat melawan dan berhasil lepas dari serangan.

“Menurut keterangan warga setelah menyerang anak-anak itu, anjing tersebut kembali menyerang warga di acara pesta perkawinan, satu anak nyaris jadi korban gigitan namun berhasil menyelamatkan diri, namun mengalami luka patah tulang bahu karena terjatuh saat dikejar anjing,” kata Kepala Dinas Pertanian Payakumbuh, Depi Sastra, Sabtu (6/7/2024).