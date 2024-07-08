Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putus Hubungan Sejak 2011, Erdogan Undang Assad untuk Berunding Pulihkan Hubungan Turki-Suriah

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |07:06 WIB
Putus Hubungan Sejak 2011, Erdogan Undang Assad untuk Berunding Pulihkan Hubungan Turki-Suriah
Erdogan undang Assad untuk berunding pulihkan hubungan Suriah-Turki (Foto: Reuters)
A
A
A

TURKI - Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Minggu (7/7/2024) mengatakan Turki akan menyampaikan undangan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad kapan saja untuk kemungkinan melakukan pembicaraan guna memulihkan hubungan antara kedua tetangga tersebut.

“Kami akan menyampaikan undangan kami (kepada Assad); Dengan undangan ini, kami ingin mengembalikan hubungan Turki-Suriah ke tingkat yang sama seperti masa lalu. Undangan kami dapat disampaikan kapan saja,” kata Erdogan, menurut pembacaan wawancara oleh media Turki di kantor kepresidenan.

Turki diketahui memutuskan hubungan dengan Suriah pada tahun 2011 setelah pecahnya perang saudara di Suriah, yang mendukung pemberontak yang ingin menggulingkan Assad.

Mereka telah melakukan beberapa operasi militer lintas batas terhadap militan yang dilaporkan mengancam keamanan nasionalnya, dan membentuk zona aman di Suriah utara di mana pasukan Turki kini ditempatkan.

Berbicara kepada wartawan dalam penerbangan kembali dari Berlin, Erdogan juga mengatakan Ankara akan membalas setiap langkah positif dari Damaskus, dan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri (PM) Irak dapat berkontribusi untuk memfasilitasi kontak tersebut.

“Kami sekarang telah sampai pada titik di mana jika Bashar Assad mengambil langkah menuju peningkatan hubungan dengan Turki, kami juga akan menunjukkan pendekatan tersebut terhadapnya,” kata Erdogan.

Halaman:
1 2
      
