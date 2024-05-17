Erdogan Sebut Israel Incar Wilayah Turki jika Tidak Dihentikan

TURKI – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Rabu (15/5/2024) mengatakan Hamas mempertahankan tanah Turki melawan Israel.

Saat berbicara di depan parlemen Turki di Ankara, Erdogan mengatakan Israel pada akhirnya akan “mengincar” mereka jika tidak dihentikan.

“Israel tidak hanya menyerang warga Palestina di Gaza; [itu] menyerang kami. Hamas adalah garis depan pertahanan Anatolia di Gaza,” ujarnya.

Pernyataan itu muncul ketika hubungan bilateral mencapai titik terendah setelah Ankara sepenuhnya menghentikan perdagangan dengan Israel awal bulan ini, menuntut aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza dan gencatan senjata.

“Israel akan bertanggung jawab atas 35.000 warga Palestina yang mereka bunuh dan 85.000 orang yang mereka lukai. Kami akan mendukung mereka,” lanjutnya.

“Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kita untuk melunakkan kata-kata kita. Kata-kata tersebut sama manja dan biadabnya. Mereka membunuh orang dengan senjata paling mematikan, kelaparan dan kehausan. Mereka membawa orang keluar dari rumah mereka dan mengarahkan mereka ke daerah yang seharusnya aman. Mereka membantai warga sipil di tempat yang aman,” ungkapnya.

Erdogan pada bulan April menyamakan Hamas dengan kekuatan revolusioner Turki yang membantu mengusir tentara asing dari Anatolia pada tahun 1920an.

Meskipun kedua negara menormalisasi hubungan yang sebelumnya bermasalah dan bertukar duta besar tahun lalu, serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober menyebabkan keretakan yang melemahkan perdamaian.